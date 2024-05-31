Путин провел совещание с членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза Российской Федерации, обсудив с ними укрепление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Об этом пишет ТАСС.

По словам Путина, в повестке совещания «несколько важных вопросов».

«Один из них — это укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — сказал он.

Президент заявил, что планируются выступления нескольких докладчиков. После этого с докладом начал выступать глава МИД России Сергей Лавров.

12 мая Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ и назначил своим помощником. Вместо него на должность секретаря Совбеза РФ был назначен Сергей Шойгу, ранее покинувший пост министра обороны.

Путин заявил, что у назначенного секретарем Совета безопасности РФ Сергея Шойгу будет огромный пласт работы на новой должности

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Ранее Шойгу не сразу пропустили в китайский парламент на российско-китайские переговоры из-за возникшей заминки.