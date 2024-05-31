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Путин провел совещание с членами Совбеза РФ

Путин обсудил с членами Совбеза РФ борьбу с терроризмом

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«Россия 24»

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза Российской Федерации, обсудив с ними укрепление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Об этом пишет ТАСС.

По словам Путина, в повестке совещания «несколько важных вопросов».

«Один из них — это укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — сказал он.

Президент заявил, что планируются выступления нескольких докладчиков. После этого с докладом начал выступать глава МИД России Сергей Лавров.

12 мая Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ и назначил своим помощником. Вместо него на должность секретаря Совбеза РФ был назначен Сергей Шойгу, ранее покинувший пост министра обороны.

Путин заявил, что у назначенного секретарем Совета безопасности РФ Сергея Шойгу будет огромный пласт работы на новой должности

21 мая президент освободил Михаила Попова от должности заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

Ранее Шойгу не сразу пропустили в китайский парламент на российско-китайские переговоры из-за возникшей заминки.

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