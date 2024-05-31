В ЕК рассказали, кто принимает решения по ограничениям на использование своего оружия

Страны Европейского союза должны сами принимать решения о снятии ограничений на удары Украины поставляемым Западом оружием по территории России, Украина «ведет самооборону». Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, поддержавшего снятие таких ограничений.

«Это решение государств-членов, так как они поставляют оружие на двусторонней основе», — сказал он.

По словам Стано, в Евросоюзе считают это использование «легитимным в рамках самообороны».

«В соответствии с международным правом, у Украины есть право защищаться от агрессии, и в соответствии с международным правом, это включает удары по агрессору на его территории», — добавила Стано.

До этого министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Конституция Италии препятствует применению вооружений, которые Рим поставляет Киеву, для ударов по объектам на территории России.

Ранее Германия разрешила Украине использовать переданное оружие для ударов по России.