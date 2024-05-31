В центре Еревана началось шествие сторонников оппозиции

Акция протеста, организованная оппозиционным армянским движением «Тавуш во имя родины», началась в центре Еревана. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Армения».

В данный момент в столице республики проходит шествие, которое возглавляет архиепископ Баграт Галстанян. Участники пешей акции требуют отправить премьер-министра страны Никола Пашиняна в отставку, а также прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном.

30 мая на площади Республики в центре Еревана также состоялась демонстрация против действующего главы правительства. Сначала люди выехали на площадь на автомобилях, а затем заняли всю ее территорию. На месте дежурили сотрудники правоохранительных органов, которые при необходимости вытесняли участников акции протеста с проезжей части.

Как сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», в какой-то момент на мероприятии заметили женщину в белом костюме с широкими крыльями за спиной. Ее наряд символизировал ангельское облачение. На кадрах с места событий можно было увидеть, что участница акции протеста стояла прямо напротив полицейских.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ высказались об акциях протеста в Армении.