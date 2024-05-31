Путин предложил пост врио губернатора Самарской области чиновнику из Тульской области

Президент России Владимир Путин предложил главе правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин в ходе рабочей встречи с кандидатом на пост врио губернатора отметил, что Федорищев имеет опыт работы в правительстве России, а также в Тульской области в разных должностях. Президент напомнил, что Федорищев в последнее время занимал должность председателя правительства Тульской области.

Федорищев, в свою очередь, поблагодарил Путина за предложение и оказанное доверие, отметив, что это для него является «большой честью и ответственностью».

Также глава государства пожелал ему успехов на новой должности и выразил надежду на то, что он применит свой опыт на новом посту.

«Спасибо большое, Владимир Владимирович. Я не подведу», — сказал Федорищев.

Федорищев с весны 2016 года занимал пост заместителя губернатора Тульской области, затем первого заместителя губернатора Тульской области — председателя правительства региона.

Действующий губернатор региона Дмитрий Азаров до этого заявил, что покидает свой пост. Он был избран главой региона в 2018 году, а перед этим временно исполнял обязанности губернатора. Правительство региона опубликовало видеообращение Азарова, в котором он рассказал, что принял решение о завершении работы в должности главы региона. По его словам, «завершен большой этап работы».

Ранее в Кремле прокомментировали отставку губернатора Самарской области.