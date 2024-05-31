В Кремле прокомментировали отказ Китая участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Россия поддерживает подход Китая к проведению «мирной» конференции по Украине без участия России, который отказался от участия в мероприятии в Швейцарии. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Китай с самого начала говорил о бесперспективности проведения таких форматов без участия России в той повестке дня, которая была заявлена», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что искать варианты путей выхода из ситуации с Украиной без участия России «абсолютно нелогичным и бесперспективным».

«Китай об этом изначально заявлял, здесь наши позиции идентичны с КНР, мы поддерживаем такой подход», — заключил Песков.

31 мая Китай подтвердил, что не будет принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии.

30 мая издание Financial Times сообщало, что Украина запланировала проведение конференции в Швейцарии на 15-16 июня, хотя американская сторона предупреждала, что президент США Джо Байден не сможет посетить мероприятие в указанные дни.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.