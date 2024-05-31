В Кремле прокомментировали приговор Трампу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга оценил обвинительный приговор экс-президенту США Дональду Трампу.

«Нам не нравится, когда говорят что-то извне о решении наших судов, поэтому мы стараемся не комментировать решения в третьих странах и в истории с Трампом», — сказал Песков.

При этом он отметил, что решение американского суда еще не оглашено.

«Но в целом, если говорить про Трампа, там идет устранение политических соперников — это очевидно, это видно всему миру невооруженным взглядом», — отметил представитель Кремля.

До этого суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Вынесение приговора Трампу назначено на 11 июля.

Трамп заявил, что администрация президента США Джо Байдена причастна к решению жюри присяжных, которые признали его виновным по уголовному делу.

Ранее сообщалось, как обвинительный приговор Дональду Трампу может навредить Джо Байдену.