В Кремле прокомментировали отставку губернатора Самарской области

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что своевременно скажет о встрече президента Владимира Путина с новым кандидатом на пост губернатора Самарской области.

«Мы сообщим своевременно», — ответил Песков.

До этого «Ведомости» написали, что врио губернатора Самарской области станет председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев.

Федорищев с весны 2016 года занимал пост заместителя губернатора Тульской области, затем первого заместителя губернатора Тульской области — председателя правительства региона.

Действующий губернатор региона Дмитрий Азаров накануне заявил, что покидает свой пост. Он был избран главой региона в 2018 году, а перед этим временно исполнял обязанности губернатора. Правительство региона опубликовало видеообращение Азарова, в котором он рассказал, что принял решение о завершении работы в должности главы региона. По его словам, «завершен большой этап работы».

Ранее несовершеннолетнего мигранта выдворили из России после оскорбления Азарова.