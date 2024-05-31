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В Кремле заявили о попытках ударов американским оружием по территории РФ

Песков заявил, что атаки оружием США по территории России уже совершаются

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о том, что администрация президента США Джо Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары американским оружием по целям на территории РФ, которые «находятся вблизи Харькова».

«Именно об этом решении ничего неизвестно. В целом оружием американского производства уже осуществлялись атаки по российской территории, что свидетельствует о вовлечении США в конфликт», — заявил Песков.

До этого пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт заявил, что правительство ФРГ сняло ограничения, связанные с использованием переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружия.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что американские чиновники ожидают, что первые атаки по территории России с применением оружия США могут начаться в течение нескольких часов или дней.

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала безумием данное решение Джо Байдена.

Ранее экс-разведчик Риттер заявил, что в США поставили ВСУ перед выбором.

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