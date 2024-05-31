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Российский посол рассказал, как США готовят Китаю «украинский сценарий»

Посол РФ в КНР Моргулов: США готовят для Тайваня украинский сценарий

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Reuters

РФ видит стремление Соединенных Штатов нагнетать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Вашингтон может организовать провокацию в отношении Пекина по украинскому сценарию в Южно-Китайском море у Тайваня. Об этом заявил российский посол в Китае Игорь Моргулов, передает РИА Новости.

«Целенаправленно нагнетается ситуация вокруг Китая и Южно-Китайского моря. В любой момент эти точки могут быть задействованы для провокации в отношении КНР по украинскому сценарию», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия фиксирует намерения США создать очаг напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

До этого официальный представитель Минобороны У Цянь, комментируя вступление в должность главы тайваньской администрации Лай Циндэ, заявил, что отделение Тайваня от материкового Китая будет означать военный конфликт в Тайваньском проливе.

Ранее американский экономист раскрыл планы США по развязыванию новых конфликтов.

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