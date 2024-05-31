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Стала известна дата выборов губернатора Самарской области

Глава ЦИК Памфилова: выборы губернатора Самарской области пройдут в сентябре

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Выборы нового губернатора Самарской области в соответствии с федеральным законом состоятся в единый день голосования в сентябре. Об этом в комментарии ТАСС сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

«Выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года», — сказала она.

31 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о завершении работы в должности главы региона.

30 мая о своей отставке и решении перейти на новую работу объявила единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова, возглавлявшая ХМАО. Ее место займет мэр Тюмени Руслан Кухарук, при этом новая должность Комаровой не разглашается.

10 мая губернатор Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку. Политик поделился, что в начале 2024 года в его жизни произошли важные события, а 20 января ему исполнилось 65 лет. Кроме того, 17 марта исполнилось десять лет со дня вступления Жвачкина на пост губернатора Томской области.

Ранее в ЦИК ответили на жалобу на логотип выборов.

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