Польша разрабатывает очередной пакет помощи для Украины

Польша готовит 45-й пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Радослав Сикорский, который прибыл в Прагу на неформальную встречу глав МИД стран НАТО, передает ТАСС.

«Польша отправила 44 пакета помощи Украине, в данный момент мы готовим 45-й», — сказал он.

30 мая министр обороны Германии Борис Писториус в ходе своего визита в Одессу пообещал выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму €500 млн.

Также стало известно, что главы МИД стран – членов НАТО проведут встречу в Праге для обсуждения нового пакета военной помощи ВСУ, который может быть передан Киеву перед июльским саммитом Североатлантического альянса.

До этого Швеция объявила о выделении самого крупного пакета военной помощи Украине. Таким образом скандинавская страна в 16-й раз отправит помощь на Украину. На этот раз на сумму $1,2 млрд.

Ранее сообщалось, что Испания поставит Украине пакет военной помощи на рекордную сумму.