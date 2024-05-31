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Минобороны сообщило о подготовке диверсий против России со стороны НАТО

Глава МО Белоусов обвинил советников НАТО в подготовке антироссийских диверсий

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Максим Блинов/РИА Новости

Диверсии и использование западного оружия по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам России подготавливаются при участии советников Североатлантического альянса. С таким заявлением в ходе заседания Совета министров обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). выступил глава министерства обороны России Андрей Белоусов, чьи слова передает ТАСС.

«При участии натовских советников и специалистов готовятся диверсии», — утверждает министр.

Перед этим Белоусов заявлял, что наращивание сил НАТО в Восточной и Центральной Европе представляет угрозу безопасности для всех членов ОДКБ. По его словам, в Центральной и Восточной Европе Североатлантический альянс увеличивает численность коалиционных вооруженных сил, повышает боевую готовность, активизирует разведывательную деятельность вблизи границ стран ОДКБ и совершенствует свою военную инфраструктуру.

Ранее Белоусов заявил о бесперспективности попыток нанесения России стратегического поражения.

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