Сенатор Дэвид Вэнс назвал обвинительный вердикт Трампу вмешательством в выборы

Вердикт жюри присяжных о виновности Дональда Трампа в подлоге финансовых документов компании Trump Organization — не что иное, как вмешательство в выборы президента США. Такое мнение выразил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо) в соцсети Х (ранее Twitter).

«Это не правосудие, а вмешательство в выборы», — написал он.

Вэнс отметил, что такое решение присяжных нарушает положения американской конституции и подрывает верховенство закона. По его словам, дело против Трампа «было сфабриковано» сторонниками Демократической партии США с целью помешать ему участвовать в президентской гонке. Вэнс полагает, что решение о том, кто победит на ноябрьских выборах, все равно примет американский народ, а не «коррумпированные судьи и прокуроры».

31 мая стало известно, что присяжные в США признали Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов в схеме по выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что решение суда присяжных по делу Трампа могут отменить из-за процессуальных нарушений.