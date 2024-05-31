«США кончаются как сверхдержава»: политолог о признании Трампа виновным

Суд над экс-президентом США Дональдом Трампом — попытка не допустить его до участия в выборах. Такое мнение высказал политический обозреватель Андрей Перла. Его слова цитирует Tsargrad.tv. Эксперт подчеркнул, что данный судебный процесс указывает на коллапс демократической системы.

«США кончаются как сверхдержава», — сказал Перла.

Он добавил, что сегодня уже невозможно подражать «разлагающемуся» государству.

31 мая коллегия присяжных единогласно признала Трампа виновным по первому из его четырех уголовных дел — о фальсификации деловой документации, связанной с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший президент США назвал судебный процесс позором и обвинил в фальсификации администрацию Джо Байдена. Белый дом заявил, что «уважает верховенство закона». Приговор назначен на 11 июля, Трампу грозит до 136 лет тюрьмы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на экспертов, заключение Трампа в тюрьму маловероятно из-за его преклонного возраста и низкого класса предъявленных ему обвинений.

Ранее Илон Маск прокомментировал обвинительный вердикт Трампу.