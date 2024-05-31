Призывной возраст на Украине в ближайшее время могут снизить до 18 лет, считает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Это решение украинский лидер Владимир Зеленский может принять на фоне нехватки военных и необходимости новой волны мобилизации для продолжения боевых действий, заявил он в беседе с RT.

Сенатор убежден, что вероятность такого сценария нельзя исключать, так как США стремятся сделать все, чтобы Украина продолжала воевать против России, не беря во внимание судьбы обычных граждан.

«А для того, чтобы она продолжала воевать, нужны мужчины призывного возраста, а для того, чтобы их было больше», — надо возраст призывной понижать, — объяснил Цеков свое мнение, добавив, что так власти Украины могут постепенно дойти и до призыва в армию людей подросткового возраста.

Напомним, до этого зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров заявил, что власти Украины могут снизить призывной возраст из-за давления Запада и нехватки военных. Такое решение уже принималось ранее — призывной возраст понижали с 27 до 25 лет, однако, несмотря на это, сообщалось об острой нехватке солдат, а США и Британия советовали Украине снизить призывной возраст до 17 лет. На днях американский журналист назвал отвратительным требование США снизить призывной возраст на Украине.

В ВСУ ранее заявили, что у Украины нет людей для второй волны мобилизации.