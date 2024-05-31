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Шольц высказался об отправке немецких военных на Украину

Шольц выступил против отправки немецких солдат на территорию Украины

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку на территорию Украины немецких солдат, не поддержав также идею о введении над страной бесполетной зоны. Слова главы немецкого кабмина приводит газета Welt.

«Мы не хотим идти туда с нашими солдатами», — подчеркнул Шольц.

Высказываясь о возможном введении бесполетной зоны на Украине, он подчеркнул, что такой шаг со стороны Запада означал бы прямое вовлечение своих сил в конфликт. Канцлер сделал акцент на том, что необходимо предотвратить развязывание войны между НАТО и Россией.

До этого Шольц выразил уверенность, что в ближайшем будущем не будет конфликта НАТО и Российской Федерации, и не исключил, что рано или поздно придется вернуться к дипломатии.

Ранее Орбан заявил, что Европа вступила в стадию подготовки к войне с РФ.

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