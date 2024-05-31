Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, поскольку все больше втягивается в конфликт на Украине. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на программе радиостанции Kossuth («Кошут»).

По его словам, каждую неделю он видит все новые признаки того, что Европейский союз и НАТО готовятся к военным действиям. Орбан отметил, что «вступление в войну не происходит за один шаг».

«Есть три этапа: обсуждение, подготовка и уничтожение. Сейчас мы завершаем обсуждение и находимся на стадии подготовки. Мы в нескольких дюймах от уничтожения», — заявил глава правительства.

До этого Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине является войной Запада с Россией при посредничестве Киева.

30 мая сообщалось, что премьер-министр Венгрии стал «лишним человеком» в ЕС и НАТО из-за препятствия Будапешта предоставлению западной помощи Украине.

В этот же день сообщалось, что страны ЕС на фоне позиции Венгрии по украинскому конфликту и сопротивления Будапешта оказанию помощи Киеву намерены «наказать» эту страну, не допустив ее представителей к высоким постам в рамках Европейской комиссии.

Ранее Орбан назвал Европу безответственной.