Запад постепенно начинает думать о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине, при этом в сложившихся условиях переговорный процесс может напомнить капитуляцию Киева. Об этом пишет чешский портал iDNES.cz.

«Для украинцев это (отсутствие на саммите по Украине в Швейцарии лидеров РФ, США и Китая. – Прим. ред.) тревожный сигнал. Главная цель их мирного плана состоит в том, чтобы помешать западным союзникам вслух заговорить о перемирии. Киев опасается, что это приведет к так называемому корейскому сценарию: Запад фактически признает российский контроль над (новыми. — Прим. ред.) территориями», — говорится в сообщении издания.

В материале подчеркивается, что при этом есть ряд стран, которые продолжают придерживаться принципа «мир любой ценой», не принимая во внимание тот факт, что в сложившихся условиях переговоры напоминали бы капитуляцию Киева.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что проведение Россией специальной военной операции позволит «перезагрузить» Украину, а также вернуть ей утраченную 10 лет назад легитимность.

Ранее генсек НАТО заявил о самом сложном для Украины времени с начала конфликта.