Министры обороны Китая и США встретились в Сингапуре

Главы министерств обороны Китая и США провели встречу в Сингапуре. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его информации, министры обороны США и КНР Ллойд Остин и Дун Цзюнь пообщались на полях форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

31 мая заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил на встрече с немецким бизнесом, что США намерены призвать западные компании «сделать серьезный выбор» в отношениях с Китаем, чтобы пресечь ввоз в РФ важных компонентов для военно-промышленного комплекса через КНР, а китайские фирмы могут сделать выбор либо в пользу отношений с Западом, либо в пользу связей с Россией.

До этого сообщалось, что Китай подтвердил, что не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.

29 мая заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что Соединенные Штаты стали прилагать больше дипломатических усилий, чтобы убедить страны Евросоюза в угрозе помощи России со стороны Китая.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что ЕС не хочет вести торговую войну против Китая.