Решение президента США Джо Байдена разрешить удары западным оружием, переданным Вооруженным силам Украины (ВСУ) Киеву, по территории России безумно. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс.

«Безумный», — подчеркнул он в соцсети, сопроводив свой пост ссылкой на материал газеты Politico о соответствующем решении Байдена.

До этого сообщалось, что Байден тайно разрешил Украине применять американское оружие для атак по целям на территории России, утверждают СМИ. Источники в Белом доме говорят, что запрет снят только для ударов недалеко от Харькова и для его защиты, а атаковать цели в глубине России американским оружием по-прежнему нельзя. Пентагону уже поручено передать Украине инструкции, какие удары ВСУ могут нанести по РФ.

Ранее Роберт Кеннеди заявил, что США должны начать переговоры с Россией.