Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сакс одним словом отреагировал на заявление Байдена об ударах по РФ

Миллиардер Сакс назвал безумием согласие Байдена на удары ВСУ по России

close
100%
Leah Millis/Reuters

Решение президента США Джо Байдена разрешить удары западным оружием, переданным Вооруженным силам Украины (ВСУ) Киеву, по территории России безумно. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс.

«Безумный», — подчеркнул он в соцсети, сопроводив свой пост ссылкой на материал газеты Politico о соответствующем решении Байдена.

До этого сообщалось, что Байден тайно разрешил Украине применять американское оружие для атак по целям на территории России, утверждают СМИ. Источники в Белом доме говорят, что запрет снят только для ударов недалеко от Харькова и для его защиты, а атаковать цели в глубине России американским оружием по-прежнему нельзя. Пентагону уже поручено передать Украине инструкции, какие удары ВСУ могут нанести по РФ.

Ранее Роберт Кеннеди заявил, что США должны начать переговоры с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами