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Роберт Кеннеди заявил, что США должны начать переговоры с Россией

Кеннеди-младший заявил о возможностях США для переговоров с Путиным

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Brian Snyder/Reuters

США могли бы начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, для этого есть «много возможностей». Об этом заявил независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди — младший в кулуарах биткоин-конференции в Остине, передает РИА Новости.

«Я думаю, что есть много возможностей для разговоров [с Путиным], и почему мы молчим?» — сказал Роберт Кеннеди.

У России, по его словам, были веские исторические причины желать того, чтобы НАТО находилось подальше от российских границ.

Экс-президент США Дональд Трамп и предыдущие американский лидеры страны также поддерживали диалог с Путиным, добавил политик.

До этого американский бизнесмен, мультимиллиардер Илон Маск заявил, что Роберт Кеннеди — младший должен участвовать в дебатах вместе с нынешним главой государства Джо Байденом и Дональдом Трампом, который не ответил на вызов Кеннеди-младшего участвовать в дебатах.

Ранее в голове Кеннеди-младшего нашли червя.

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