Китай не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Китай подтвердил, что не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

»Пекин отклонил приглашение, поскольку условия для участия не были выполнены», — рассказали источники агентства.

Правительство Швейцарии добивается высокой явки на саммит 15-16 июня, который, как надеется Берн, проложит путь к мирному процессу на Украине. Российская сторона не будет присутствовать на конференции.

30 мая издание Financial Times сообщало, что Украина запланировала проведение конференции в Швейцарии на 15-16 июня, хотя американская сторона предупреждала, что президент США Джо Байден не сможет посетить мероприятие в указанные дни.

По данным FT, США на конференции будет представлять высокопоставленный чиновник.

До этого пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер сообщил, что программа конференции по Украине еще находится в стадии разработки.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.