Нидерланды хотят разработать стратегию против угроз от РФ в Северном море к осени

Нидерланды планируют ускорить разработку стратегии для противодействия угрозам в Северном море, якобы исходящим от Российской Федерации. Об этом сообщает телеканал NOS.

Отмечается, что стратегию должны были подготовить осенью, но теперь правительство хочет ускорить процесс.

По данным телеканала, Амстердам хочет опубликовать часть планов по защите инфраструктуры Северного моря. Все технические детали должны остаться конфиденциальными по причинам безопасности, подчеркивается в публикации.

До этого первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы Федеральной службы безопасности Росссийской Федерации генерал армии Владимир Кулишов рассказал, что в России строят новые пограничные корабли, чтобы решить спектр задач по охране госграницы в Арктике.

26 мая глава правового департамента министерства иностранных дел РФ Максим Мусихин рассказал, что Россия не считает возможным выход из Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в Арктике.

По словам дипломата, выход из Морской конвенции связан с массой юридических нюансов, так как документ содержит множество положений, которые придется соблюдать в любом случае в рамках международного обычая, поскольку на них опирается все мировое судоходство.

Ранее Германия предложила Канаде и Норвегии усилить свое военное присутствие в Арктике.