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Орбан заявил о неспособности Украины воевать самостоятельно

Орбан: Украина не может сама воевать, о мире договорятся Россия и США

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине является войной Запада с Россией при посредничестве Киева. Об этом сообщает телеканал XTV.

По его словам, Украина неспособна воевать самостоятельно, а диалог об урегулировании российско-украинского конфликта будут вести Москва и Вашингтон.

Орбан считает, что Украина перестала быть независимым государством.

По мнению политика, соглашения между Россией и США определят мировой порядок в сфере безопасности на долгое время, как это случилось после Второй мировой войны.

До этого стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал «лишним человеком» в ЕС и НАТО из-за препятствия Будапешта предоставлению западной помощи Украине.

Накануне сообщалось, что страны ЕС на фоне позиции Венгрии по украинскому конфликту и сопротивления Будапешта оказанию помощи Киеву намерены «наказать» эту страну, не допустив ее представителей к высоким постам в рамках Европейской комиссии.

Ранее Орбан назвал Европу безответственной.

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