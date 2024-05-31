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Республика Сербская подготовит соглашение о мирном разделении БиГ в июне

Додик: Республика Сербская подготовит соглашение о разделении БиГ до конца июня

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Reuters

Республика Сербская (РС) подготовит проект соглашения о мирном разделении Боснии и Герцеговины (БиГ) до 30 июня. Об этом заявил президент РС Милорад Додик, передает ТАСС.

Республика Сербская — энтитет в составе Боснии и Герцеговины. Она была создана в 1992 году как самопровозглашенное государство, стала составной частью БиГ по результатам Дейтонских соглашений 1995 года.

«Мы сказали, что сделаем это до 30 июня и мы сделаем. К концу июня мы сделаем анализ распада Дейтонского соглашения, которое сохранилось лишь частично», — сказал Додик.

По его словам, многое не соответствует конституции «в этой стране», поэтому власти РС заявят, что не могут «оставаться в том сообществе, которому мы ранее принесли свою территорию, свою юрисдикцию и свою независимость».

РС имеет на это право, добавил он.

23 мая Додик сообщил, что власти Республики Сербской предложат официальным властям БиГ в течение 30 дней проект соглашения о мирном разграничении страны.

Ранее США и ЕС запустили механизм по борьбе с «пропагандой РФ» на Балканах.

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