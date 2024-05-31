Трамп рассказал, кто виноват в решении жюри присяжных

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что администрация президента США Джо Байдена причастна к решению жюри присяжных, которые признали его виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщает CNN.

По мнению Трампа, это было сделано для того, чтобы навредить его политической репутации. Экс-президент назвал подобные действия позором, а также заявил, что будет бороться до конца и победит, ведь США «превратились в ад».

Он добавил, что с самого первого дня это было подтасованное решение с конфликтным судьей, которому не должны были разрешать рассматривать это дело.

До этого стало известно, что вынесение приговора Трампу назначено на 11 июля.

Суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов.

22 апреля в суде в Нью-Йорке прошло слушание по делу о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. Обвинение утверждало, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы политика на президентских выборах 2016 года предоставил порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стэфани Клиффорд) $130 тыс. якобы за молчание. Женщина утверждает, что она встречалась с Трампом в 2006 году. Политик отрицает заявления порноактрисы.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.