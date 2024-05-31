Белый дом прокомментировал приговор Трампу

Пресс-служба Белого дома заявила об уважении к верховенству права после того, как присяжные признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным по делу о подлоге финансовой документации. Об этом заявил пресс-секретарь администрации президента США Иан Сэм, передает РИА Новости.

От более подробных комментариев в Вашингтоне отказались.

До этого суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам уголовного дела о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший глава Белого дома не признал свою вину ни по одному из пунктов.

Судья отклонил ходатайство адвоката Трампа о его невиновности. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.

Дональд Трамп — первый президент в истории США, осужденный за уголовное преступление.

В ноябре 2024 года в США пройдут президентские выборы. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической — действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Трампу — 77, а Байдену — 81 год.

Ранее Трамп назвал судебный процесс позором и заявил о своей невиновности.