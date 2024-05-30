В МИД РФ заявили, что НАТО придется отвечать за удары ВСУ по территории РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что в случае, если Украина ударит по территории России оружием НАТО, то ответственность за это будет лежать на Североатлантическом альянсе.

В публикации она привела рассуждения, согласно которым Украина не в состоянии самостоятельно использовать западные вооружения, а полетное задание для боеприпасов формируется в самих странах НАТО.

«И нечего западникам пускать эти лексические пузыри - никаких «разрешений» или «неразрешений» Украине им для этого давать не надо. Это - дело рук натовцев. И отвечать за это придется им», — заявила Захарова.

Дания присоединилась к списку государств, разрешивших Украине использовать западные вооружения для ударов по России. Копенгаген даст Киеву зеленый свет в отношении применения своих истребителей F-16. Помимо Дании, атаки по РФ поддерживают 12 стран. В противовес им выступают США, Италия и Испания. Почему на Западе спорят из-за ударов по России и могут ли стороны договориться, в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ватикане прокомментировали возможные удары по России оружием НАТО.