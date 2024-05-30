Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай предостерегли от помощи РФ, пообещав прекратить его деловые связи с ЕС

Минфин США требует от ЕС разрыва деловых связей с Китаем за поставки ОПК РФ

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Соединенные Штаты требуют от  Евросоюза  разрыва деловых связей с  Китаем за  предполагаемые поставки его компаниями продукции двойного назначения для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в  Россию. Об  этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление первого заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, сделанное на форуме в  Берлине в  рамках зарубежного турне.

Он отметил, что Евросоюз является крупнейшим экспортным рынком Китая, а  Китай остается крупнейшим экспортером в  Евросоюз  в  ключевых секторах, включающих химическую промышленность и  машиностроение. Адейемо подчеркнул, что это экономическое взаимодействие является важным для обеих сторон.

«Но  мы  должны ясно дать понять Китаю, что он  стоит перед выбором: китайские фирмы могут или вести бизнес в  наших экономиках, или снабжать военную машину России продукцией двойного назначения», — сказал Адейемо, отметив, что Китай не может заниматься и  тем, и  другим одновременно.

Он добавил, что каждый член НАТО и их союзники должны последовательно и  ясно доводить до  Пекина, что оказание содействия российскому ОПК является неприемлемым. По словам чиновника, в Кремле осознают, что достичь своих военных целей смогут только при содействии со  стороны Китая.

До этого заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что Соединенные Штаты стали прилагать больше дипломатических усилий, чтобы убедить страны Евросоюза в угрозе помощи России со стороны Китая.

Ранее в МИД России напомнили о позиции РФ по Тайваню.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами