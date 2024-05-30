Китай предостерегли от помощи РФ, пообещав прекратить его деловые связи с ЕС

Соединенные Штаты требуют от Евросоюза разрыва деловых связей с Китаем за предполагаемые поставки его компаниями продукции двойного назначения для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Россию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление первого заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, сделанное на форуме в Берлине в рамках зарубежного турне.

Он отметил, что Евросоюз является крупнейшим экспортным рынком Китая, а Китай остается крупнейшим экспортером в Евросоюз в ключевых секторах, включающих химическую промышленность и машиностроение. Адейемо подчеркнул, что это экономическое взаимодействие является важным для обеих сторон.

«Но мы должны ясно дать понять Китаю, что он стоит перед выбором: китайские фирмы могут или вести бизнес в наших экономиках, или снабжать военную машину России продукцией двойного назначения», — сказал Адейемо, отметив, что Китай не может заниматься и тем, и другим одновременно.

Он добавил, что каждый член НАТО и их союзники должны последовательно и ясно доводить до Пекина, что оказание содействия российскому ОПК является неприемлемым. По словам чиновника, в Кремле осознают, что достичь своих военных целей смогут только при содействии со стороны Китая.

До этого заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что Соединенные Штаты стали прилагать больше дипломатических усилий, чтобы убедить страны Евросоюза в угрозе помощи России со стороны Китая.

Ранее в МИД России напомнили о позиции РФ по Тайваню.