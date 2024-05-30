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В МАГАТЭ рассказали о рисках для ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: ЗАЭС продолжает сталкиваться с рисками

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РИА Новости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС по-прежнему сталкивается с угрозами. Его слова приводит ТАСС.

«Запорожская атомная электростанция продолжает сталкиваться с серьезными рисками в области ядерной и физической безопасности», — заявил он.

По его словам, МАГАТЭ не может ослабить бдительность в отношении станции.

Среди рисков на АЭС он назвал проблемы с внешним энергоснабжением, обеспечение водой для охлаждения реакторов, а также вопросы, связанные с персоналом и поддержанием оборудования.

Отмечается, что МАГАТЭ намерено взаимодействовать по вопросам ядерной безопасности как с Россией, так и с Украиной.

28 мая в Калининграде прошла встреча Гросси с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, после чего Гросси улетел в Вену. До этого Гросси говорил, что опасается зависимости Запорожской АЭС от всего одной-двух ЛЭП.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси признал перезапуск Запорожской АЭС невозможным.

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