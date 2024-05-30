Киев знал, что Байден будет занят в выбранные даты саммита в Швейцарии

Украина запланировала проведение конференции в Швейцарии на 15-16 июня, хотя американская сторона предупреждала, что президент США Джо Байден не сможет посетить мероприятие в указанные дни. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на американских чиновников.

«Украина запланировала саммит в Швейцарии на 15 и 16 июня, несмотря на то, что ей сказали, что Байден, скорее всего, не сможет принять участие», — говорится в публикации.

По данным журналистов, США на конференции будет представлять высокопоставленный чиновник.

До этого президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал тех, кто до сих пор не заявил о своем участии в предстоящем «саммите мира» в Швейцарии. Для Украины такие политики хуже прямых врагов, считает президент Украины. Между тем, до сих пор не ясно, поедут ли на форум представители Китая, а также кого отправят на встречу США. СМИ уже успели выяснить, что Байден надеется встречу пропустить, сославшись на предвыборную кампанию. А в Китае считают, что конференция имела бы смысл, если бы в ней приняла участие Россия. Москву же на эту встречу не пригласили. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский попросил Байдена и Си Цзиньпина приехать на «саммит мира» в Швейцарии.