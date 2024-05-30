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Власти Ирландии заявили, что референдум об объединении страны должне пройти до 2030 года

Министр О'Нил: вопрос об объединении Ирландии должен решиться в это десятилетие

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил в интервью журналу Time заявила, что референдум об объединении Ирландии должен состояться в это десятилетие.

«Это то десятилетие, в которое, как я верю, этот вопрос (об объединении Ирландии - ред.) должен быть поставлен перед народом», — сказала О'Нил.

Она пояснила, что подобная повестка может получить поддержку, если националистическая партия «Шинн Фейн» одержит победу на всеобщих выборах, которые пройдут до марта 2025 года.

До этого депутат Государственной думы от республики Михаил Шеремет посоветовал властям Северной Ирландии проследовать по пути Крыма в вопросе воссоединения исторических земель. Таким образом он прокомментировал заявление первого министра Северной Ирландии Мишель О'Нил о возможном референдуме о выходе из состава Соединенного Королевства и об объединении острова в одно цельное государство.

Ранее Ирландцы отклонили поправки к конституции по вопросу роли женщины.

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