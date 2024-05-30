В Финляндии выступили против возможного прекращения торговли ЕС и Израиля

Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио выступил против возможного прекращения торговли между Европейским союзом (ЕС) и Израилем. Об этом сообщила газета Politico.

«Я считаю, что мы должны продолжать торговлю с Израилем. У нас есть на это причины», — сказал чиновник.

По его словам, Израиль считается одной из высокотехнологичных стран. В экономике еврейского государства существуют отрасли, с которым у регионального содружества должна быть возможность работать. Более того, Тавио обратил внимание на сотрудничество европейских держав и Израиля в военной сфере.

Как сказал министр, в связи со всем этим он сомневается в целесообразности прекращения торговли между ЕС и еврейским государством.

28 мая министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран — членов регионального содружества впервые обсудили возможность введения санкций против Израиля. Речь идет о введении рестрикций в случае отказа еврейского государства выполнить требование Международного суда ООН о прекращении боевых действий в сектора Газа, включая город Рафах.

Ранее Бельгия инициировала обсуждение в ЕС торговых санкций против Израиля.