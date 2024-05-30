Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии выступили против возможного прекращения торговли ЕС и Израиля

Финский министр Тавио усомнился в разумности прекращения торговли ЕС и Израиля

close
100%
Global Look Press

Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио выступил против возможного прекращения торговли между Европейским союзом (ЕС) и Израилем. Об этом сообщила газета Politico.

«Я считаю, что мы должны продолжать торговлю с Израилем. У нас есть на это причины», — сказал чиновник.

По его словам, Израиль считается одной из высокотехнологичных стран. В экономике еврейского государства существуют отрасли, с которым у регионального содружества должна быть возможность работать. Более того, Тавио обратил внимание на сотрудничество европейских держав и Израиля в военной сфере.

Как сказал министр, в связи со всем этим он сомневается в целесообразности прекращения торговли между ЕС и еврейским государством.

28 мая министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран — членов регионального содружества впервые обсудили возможность введения санкций против Израиля. Речь идет о введении рестрикций в случае отказа еврейского государства выполнить требование Международного суда ООН о прекращении боевых действий в сектора Газа, включая город Рафах.

Ранее Бельгия инициировала обсуждение в ЕС торговых санкций против Израиля.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами