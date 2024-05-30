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Дания разрешит Украине бить поставленными F-16 по территории России

Глава МИД Расмуссен: Дания разрешит ВСУ бить переданными F-16 по целям в России

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Vadim Ghirda/AP

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Украина сможет использовать переданные Копенгагеном истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории России. Его слова приводит «Европейская правда».

«Короткий ответ – да», — сказал Расмуссен, отвечая на вопрос, позволит ли Копенгаген использовать F-16 для ударов по объектам в России.

По его словам, «это не новая позиция», и парламент Дании во время обсуждений четко дал понять, что удары по территории России «являются частью самообороны».

29 мая немецкая газета сообщила, что российская армия уже не раз вела атаки по украинским военным аэродромам, которые предназначались для истребителей F-16. В публикации подчеркнули, что возможности украинских военных ограничены не только небольшим числом пилотов, которые в настоящее время проходят обучение. В дефиците обслуживающий персонал, а также техническая инфраструктура, такая как военные аэродромы.

20 мая Зеленский заявил, что западные союзники должны поставить Украине 120-130 самолетов для удовлетворения потребностей в авиации. Президент выразил надежду, что они прибудут в Украину и будут задействованы как можно скорее.

Ранее Лавров назвал передачу F-16 Украине сигналом Москве в ядерной сфере.

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