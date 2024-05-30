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В Германии разразился скандал из-за слов об «аутистичных чертах» Шольца

Politico: в ФРГ гремит скандал из-за слов депутата об аутистичных чертах Шольца

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Johanna Geron/Reuters

Слова председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн о том, что канцлер Олаф Шольц обладает «аутистичными чертами» вызвали скандал в Германии. Об этом пишет Politico.

Так, в руководстве Социал-демократической партии Германии (СДПГ) заявили, что провокационные комментарии Штрак-Циммерманн в адрес Шольца «перешли черту», а сопредседатель партии Ларс Клингбайль потребовал извинений.

«Если госпожа Штрак-Циммерманн имеет хоть немного порядочности, она извинится перед федеральным канцлером», — сказал он.

Другой член СДПГ, Катарина Барли также заявила, что Штрак-Циммерманн перешла черту. По ее словам, спокойный характер Шольца является «добродетелью», которая позволяет ему управлять страной в кризисных ситуациях.

Немецкая ассоциация аутизма также связалась с Штрак-Циммерман, чтобы попросить ее прокомментировать свое заявление, которое многие посчитали дискриминационным, пишет Politico.

До этого Штрак-Циммерманн заявила, что Шольц обладает аутистичными чертами.

«Спустя три года я понимаю, что у него почти аутистические черты, как с точки зрения его социальных контактов в политике, так и с точки зрения его неспособности объяснить свои действия гражданам», — заявила парламентарий.

Ранее стало известно, что в Европе считают Макрона и Шольца «хромыми утками».

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