В МИД РФ прокомментировали утверждение запретительных пошлин на зерно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала политикам Евросоюза вспомнить их заявления по продовольственной безопасности. Так она прокомментировала утверждение «запретительных пошлин» на зерно из РФ, сообщает сайт ведомства.

«Я им советую пересмотреть их собственные же заявления относительно продовольственной безопасности, о которой они озаботились»,

— отметила дипломат

Она напомнила, что тогда все было «поставлено на карту» для того, чтобы накормить страны, которые в этом нуждаются. Захарова обратила внимание, что теперь «те же самые люди» говорят «ровно противоположное».

30 мая Совет Европейского союза утвердил введение с 1 июля запретительных тарифов на импорт зерна из России и Белоруссии. Об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По данным Совета ЕС, запретительные тарифы не коснутся транзита через порты сообщества в третьи государства.

Ранее цены на российское зерно резко выросли.