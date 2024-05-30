В Минске объяснили, зачем США используют список «спонсоров терроризма»

США используют свой список стран, которые, по их мнению, спонсируют терроризм, как инструмент экономического давления на страны. Об этом говорится в заявлении нижней палаты белорусского парламента, передает РИА Новости.

«Постоянная комиссия палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам поддерживает заявление министерства иностранных дел Республики Куба от 15 мая 2024 года относительно исключения Республики Куба из списка государств, предположительно спонсирующих терроризм», — сказано в сообщении.

Там также подчеркнули, что Куба не имеет отношения к спонсированию терроризма.

«США используют данный список в качестве инструмента незаконного экономического давления на суверенные государства», — сказано в тексте.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты в настоящее время не собираются пересматривать свое отношение к Кубе как к государству, «спонсирующему терроризм». Об этом заявил высокопоставленный чиновник Белого дома. При этом правительство США разрешило гражданам Кубы осуществлять отдельные финансовые операции, в том числе связанные с переводами денежных средств и открытием банковских счетов.

Ранее генпрокурор РФ призвал Кубу сплотить усилия при борьбе с терроризмом.