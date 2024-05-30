Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минске объяснили, зачем США используют список «спонсоров терроризма»

В Минске заявили, что США используют список спонсоров терроризма для давления

close
100%
Global Look Press

США используют свой список стран, которые, по их мнению, спонсируют терроризм, как инструмент экономического давления на страны. Об этом говорится в заявлении нижней палаты белорусского парламента, передает РИА Новости.

«Постоянная комиссия палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам поддерживает заявление министерства иностранных дел Республики Куба от 15 мая 2024 года относительно исключения Республики Куба из списка государств, предположительно спонсирующих терроризм», — сказано в сообщении.

Там также подчеркнули, что Куба не имеет отношения к спонсированию терроризма.

«США используют данный список в качестве инструмента незаконного экономического давления на суверенные государства», — сказано в тексте.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты в настоящее время не собираются пересматривать свое отношение к Кубе как к государству, «спонсирующему терроризм». Об этом заявил высокопоставленный чиновник Белого дома. При этом правительство США разрешило гражданам Кубы осуществлять отдельные финансовые операции, в том числе связанные с переводами денежных средств и открытием банковских счетов.

Ранее генпрокурор РФ призвал Кубу сплотить усилия при борьбе с терроризмом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами