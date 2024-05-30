Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор ХМАО не сдержала эмоций во время прощания с коллегами

URA.RU: губернатор ХМАО Комарова прослезилась во время прощания с политэлитами

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Губернатор ХМАО Наталья Комарова прослезилась во время прощания с коллегами. Об этом сообщает URA.RU.

«Я девочка, могу и заплакать», — так, как отмечают собеседники агентства, она завершила свое обращение к югорским чиновникам и депутатам.

Источники передают, что Комарова не смогла сдержать эмоции.

Утверждается, что на прощании с главой региона присутствовали почти все депутаты и вице-губернаторы Югры, директоры департаментов. Среди посетителей закрытой встречи оказался и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Комарова получила в подарок от коллег букет желтых роз.

Наталья Комарова руководила регионом с 1 марта 2010 года. С декабря 2001-го до 2007 года она представляла ХМАО в Государственной думе.

30 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Руслана Кухарука на пост временно исполняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее сообщалось, что мэр Вологды уходит в отставку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами