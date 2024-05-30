Губернатор ХМАО не сдержала эмоций во время прощания с коллегами

Губернатор ХМАО Наталья Комарова прослезилась во время прощания с коллегами. Об этом сообщает URA.RU.

«Я девочка, могу и заплакать», — так, как отмечают собеседники агентства, она завершила свое обращение к югорским чиновникам и депутатам.

Источники передают, что Комарова не смогла сдержать эмоции.

Утверждается, что на прощании с главой региона присутствовали почти все депутаты и вице-губернаторы Югры, директоры департаментов. Среди посетителей закрытой встречи оказался и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Комарова получила в подарок от коллег букет желтых роз.

Наталья Комарова руководила регионом с 1 марта 2010 года. С декабря 2001-го до 2007 года она представляла ХМАО в Государственной думе.

30 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Руслана Кухарука на пост временно исполняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее сообщалось, что мэр Вологды уходит в отставку.