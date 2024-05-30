Финский журналист указал на ложь СМИ о нейтральной позиции Хельсинки по Украине

Европейская пропаганда лжет о нейтральной позиции Хельсинки в украинском конфликте. Об этом Tsargrad.tv рассказал журналист Кости Хейсканен в ходе акции у посольства Финляндии в Москве.

«Финские власти целиком участвуют в кровавой бойне мирного населения Донбасса, и это уже продолжается 10 лет, и, к сожалению, финские СМИ тоже участвуют в этом, врут без конца, делают из России какой-то мордор и скрывают преступления ВСУ, которые касаются не только мирного населения русскоязычного Донбасса, но и своих же граждан», — подчеркнул Хейсканен.

Он добавил, что на данный момент Финляндия не желает обращать внимание на страдания Донбасса, а потому свою общественную деятельность он намерен продолжать.

Возле посольства Финляндии в российской столице журналист развернул плакаты с призывом к финским властям иначе взглянуть на специальную военную операцию на Украине, а также пересмотреть отношения Москвы и Хельсинки. Он рассказал, что это уже пятая акция с 2022 года. Часть из них, по его словам, проводились в Москве, некоторые в Санкт-Петербурге.

Ранее Хейсканен призвал президента Финляндии приехать в Москву.