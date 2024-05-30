Столтенберг признал незащищенность США

Соединенные Штаты недостаточно защищены океанами в условиях нарастающей конфронтации в мире, в этой связи Североатлантический альянс необходим для обеспечения безопасности самих США. Об этом в беседе с испанским изданием La Vanguardia заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«В мире с атомными подводными лодками, кибератаками и межконтинентальными ракетами одного океана недостаточно, чтобы защитить вас. Вот почему сохранение НАТО полезно для безопасности не только Европы, но и Северной Америки», — подчеркнул генсек альянса.

По его мнению, НАТО полезна для Европы, поскольку помогает «поддерживать мир на континенте в течение 75 лет».

До этого постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что США и союзники изучают возможности усиления противовоздушной обороны, а также возможности поставок ПВО Украине.

Ранее в США высказались о действиях Украины против России.