В США высказались о действиях Украины против России

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что администрация главы государства Джо Байдена оставила за Украиной принятие решений о ведении боевых действий с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня сегодня нет свежих новостей по вопросу об использовании американских вооружений для ударов по российской территории. Наша политика, как вы слышали, как заявляли мои коллеги в Вашингтоне, в том числе ранее сегодня, остается прежней. Американская политика не менялась», — сказала Смит.

Она добавила, что госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять киевским властям, что это война Украины и поэтому она должна решать сама, как ей вести войну.

До этого сообщалось, что вице-премьер и глава внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни высказался против разрешения Украине бить по территории России арсеналом, который поставляют западные страны.

Накануне представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американские власти не меняют свою позицию по вопросу запрета на использование Украиной оружия США для ударов вглубь российской территории. Так он прокомментировал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить такие атаки. Миллер обратил внимание, что несмотря на сохранение своей позиции, «у Украины нет лучшей поддержки», чем со стороны Вашингтона.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.