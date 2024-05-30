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Лавров раскрыл единственную причину участия РФ в работе ОБСЕ

Лавров: РФ продолжает участвовать в ОБСЕ из-за возможности доводить свою позицию

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сейчас единственным смыслом участия российской стороны в работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является возможность напрямую доводить свою позицию до других стран — членов. Об этом пишет РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в настоящее время ОБСЕ находится «в глубоком кризисе». Причиной для этого послужили попытки западных государств растоптать все принципы работы организации, подчеркнул он.

«Тотальная «украинизация» ее повестки дня практически сводит на нет деятельность по традиционным направлениям: военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному», — пояснил Лавров.

Как он сказал, единственным смыслом участия РФ в деятельности ОБСЕ остается возможность доводить свою позицию по актуальным вопросам до остальных 56 стран — членов. В том числе этого касается государств, которые заморозили диалог с Москвой в иных форматах.

В то же время министр обратил внимание, что одним из правил работы организации является консенсус. Оно позволяет российской стороне блокировать не устраивающие ее инициативы недружественных стран, которые были предложены в рамках ОБСЕ.

Ранее бывший офицер ОБСЕ обвинил Украину в манипуляциях и сокрытии информации в отчетах о ситуации в стране.

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