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Китай допустил, что проведет свою конференцию по Украине

МИД КНР: Китай может провести мирную конференцию по Украине с участием РФ

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Liu Zheng/AP

Китай допускает проведение конференции с участием Украины и России для урегулирования конфликта. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, ее цитирует ТАСС.

«Мы поощряем и поддерживаем... проведение международной конференции, признаваемой и Россией, и Украиной, где все будут участвовать на равноправной основе», — сказала Нин.

Так дипломат прокомментировала слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который допустил, что Китай может организовать диалог с участием России и Украины.

15–16 июня в Швейцарии состоится «саммит мира», на котором будут обсуждать пути урегулирования украинского конфликта. Всего на него позвали представителей 160 стран. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, пока участие подтвердили 90 из них. Россия и Китай не будут присутствовать на конференции. Кроме того, с высокой вероятностью на саммит не приедет американский президент.

Зеленский опубликовал обращение к президенту США Джо Байдену и лидеру КНР Си Цзиньпину 26 мая в своем Telegram-канале. Тогда Зеленский обвинил этих лидеров в том, что пока они находятся «в стороне от глобальных усилий» по подготовке мероприятия.

Ранее сообщалось, что Австралия пока не приняла решение об участии в швейцарском саммите.

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