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Госдеп США обвинили в настраивании мировой общественности против РФ

СВР: Госдеп США пытается настроить мир против РФ, выставляя себя посмешищем

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Depositphotos

Государственный департамент США продолжает попытки настроить мировую общественность против РФ. Об этом сообщило пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).

В заявлении отмечается, что в настоящее время Вашингтон наращивает попытки настроить всю мировую общественность против Москвы. При этом американское руководство не стесняется выставлять себя посмешищем ради достижения соответствующей цели.

«Используемые американцами методы влияния настолько топорны, что видны невооруженным глазом», — подчеркнули в пресс-бюро.

Представители СВР добавили, что деятельность Госдепа США является следствием неспособности властей страны объективно оценивать существующую реальность. Вместо этого Вашингтон держится за созданные им самим русофобские мифы.

Кроме того, в разведывательной службе предупредили о планах американского правительства разместить в социальных сетях короткометражные ролики якобы о существовании «серьезной российской угрозы». По данным СВР, это должно произойти уже в ближайшее время.

В пресс-бюро пояснили, что целевой аудиторией проекта являются жители Финляндии и Швеции. Таким образом США хотят привить гражданам этих стран «вселенский страх» перед вымышленными «территориальными аппетитами» РФ, уточняется в сообщении.

Ранее в Государственной думе РФ заявили, что НАТО является русофобским проектом.

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