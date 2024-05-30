Лавров раскрыл, какой шаг Москвы и Минска должен вразумить Запад

Проводимые Россией и Белоруссией учения с нестратегическим ядерным оружием должны вразумить Запад и напомнить западным странам о последствиях ядерной эскалации. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Рассчитываем, что проводимые в эти дни российско-белорусские учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия вразумят наших оппонентов, напомнив им о катастрофических последствиях дальнейшего продвижения по лестнице ядерной эскалации», — подчеркнул он.

Как отметил министр, страны Запада на данный момент не заинтересованы в урегулировании конфликта. Напротив, они продолжают политику по предоставлению помощи Киеву.

До этого Лавров подчеркивал, что Москва будет рассматривать поставку американских истребителей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ) как сигнал со стороны НАТО России в ядерной сфере, передача этих самолетов Киеву не сможет переломить ситуацию на поле боя.

Ранее Лавров рассказал об основном принципе переговоров по Украине.