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РФ призывает Израиль прекратить совершать военные преступления против палестинцев

Россия призвала Израиль прекратить военные преступления против палестинцев

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Manuel Elias/Global Look Press

Российская Федерация призывает Израиль прекратить совершать военные преступления против палестинцев. Об этом заявила заместитель постоянного председателя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Анна Евстигнеева, слова которой передает ТАСС.

Она отметила, что Москва осуждает авиаудар по лагерю внутренне перемещенных лиц в Рафахе и призвала Израиль прекратить военные преступления в отношении палестинцев. Евстигнеева назвала недопустимым нападение на персонал ООН.

29 мая глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что война в секторе Газа может продлиться еще как минимум 7 месяцев.

В этот же день бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намеренно атаковали с воздуха лагерь для перемещенных лиц в городе Рафах сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ране сообщалось, что Алжир распространит в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Рафаху.

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