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Талибы положительно оценили отношения с Россией

Талибы оценивают отношения с РФ как положительные и готовы устранить препятствие

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Felipe Dana/AP Photo

Правительство Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), оценивает отношения с Россией как положительные и готово предпринимать усилия для устранения имеющегося препятствия. Об этом заявил официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид, сообщает ТАСС.

«Мы имеем исключительно положительные дипломатические и торговые отношения с этой страной [Россией], и благодаря большему уровню доверия и взаимодействия мы устраним некоторое препятствие в отношениях. Исламский эмират Афганистан [используемое талибами название государства] намерен развивать хорошие отношения со странами, в том числе с Россией», — указал Муджахид.

На днях директор второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов отметил, что статус «Талибана», как террористической организации, мешает развитию отношений Москвы и Кабула. По словам дипломата, в настоящее время на повестке стоит вопрос о снятии этого статуса, так как начинается движение к нормализации двусторонних отношений.

До этого сообщалось, что движение «Талибан» подтвердило участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее в США прокомментировали возможное признание «Талибана» в РФ.

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