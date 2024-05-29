В Госдуме предупредили Польшу о последствиях ударов оружием НАТО по России

Варшава создала опасный прецедент, разрешив Украине наносить удары по территории России своим оружием. Об этом в интервью Дума ТВ заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. Он предупредил, что Польша может получить «рикошет» от собственного арсенала, переданного Киеву.

«Эта оголтелая русофобская политика их заведет в тяжелое положение. Уверен, что в своем порыве поддержать гегемонию Соединенных Штатов Америки они <...> получат эффект бумеранга, который, вне сомнения, сделает Европу еще более неконкурентоспособной на политической и экономической арене», — сказал Шеремет.

29 мая заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что Варшава разрешила использовать поставленное Украине оружие для ударов по территории России, у Киева нет ограничений на его применение.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не исключает отправки своих военнослужащих на территорию Украины. «Мы не должны исключать никакие варианты», — подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос об отправке польских вооруженных сил в помощь Киеву.

Кроме того, министр иностранных дел Польши говорил, что Варшава поддерживает «право» Киева наносить удары по территории России оружием западного производства.

Ранее стало известно, что Польша готовится создать буферную зону на границе с Белоруссией.