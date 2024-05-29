Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о невозможности изолировать Россию

Лавров назвал изоляцию РФ иллюзией, к которой Запад может всерьез стремиться

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Изоляция России является иллюзией и недостижимой целью, но политики Запада могут всерьез к ней стремиться. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.

Министр заявил, что задача не дать развиваться России утопична. По его словам, качества нынешних западных политиков позволяют допустить то, что они могут всерьез делать иллюзии и утопии своей практической программой. Лавров выразил уверенность в том, что эта политика обернется провалом.

До этого министр заявил, что западные страны в начале 2000-х годов были уверены, что Россия у них «в кармане». По его словам, США думали, что это какие-то отдельные проявления национального характера, тем более что в нулевые годы Россия, выступая за уважение своих собственных прав, отстаивала эти права на международной арене исключительно через предложения сотрудничества, равноправных договоренностей.

В этот же день глава МИД России заявил, что было бы забавно посмотреть, как Эстония собирается ставить Россию на колени.

Ранее Лавров рассказал, как Столтенберг превысил полномочия из-за Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами