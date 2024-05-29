Зеленского назвали самозванцем

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский после 20 мая потерял легитимность. Его слова приводит РИА Новости.

«Ну конечно, нет. Ну каждому, кто знаком, вообще говоря, с избирательным правом, с Конституцией Украины, совершенно очевидно, что Зеленский с 21 мая стал самозванцем», — заявил Азаров.

29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законодательство Украины неоднократно подвергалось посягательствам, там точно «закон – что дышло».

28 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что Владимира Зеленского, скорее всего, больше нельзя считать легитимным президентом Украины. Срок Зеленского истек 20 мая, а новые выборы на Украине отменили из-за военного положения.

По оценке Путина, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский высказался о своей легитимности.